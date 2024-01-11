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واشنطن: نأمل أن تسهم الدبلوماسية بتهدئة الوضع في جنوب لبنان

واشنطن: نأمل أن تسهم الدبلوماسية بتهدئة الوضع في جنوب لبنان
12 يناير 2024 01:22

بيروت (الاتحاد)

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شدد مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون أمن الطاقة، آموس هوكستين، على ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، حتى لو لم يكن التوصل إلى اتفاق حل نهائي ممكناً في الوقت الراهن.
ووصل هوكستين وهو كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، لمواصلة جهود لتهدئة التوتر على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.
وقال هوكستين للصحافيين بعد اجتماعه بمسؤولين لبنانيين «آمل أن نتمكن من مواصلة العمل في هذا الجهد للتوصل معاً، جميعاً على جانبي الحدود، إلى حل يسمح لكل الناس في لبنان وإسرائيل بالعيش في أمن مضمون والعودة إلى مستقبل أفضل».
ودعا خلال اجتماع موسع مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بعد اجتماع ثنائي، إلى العمل على حل وسط مؤقت لضمان عدم تطور الأمور نحو الأسوأ.
وأفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، عبر منصة «إكس»، بأن ميقاتي قال: «نريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية».

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