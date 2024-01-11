«العدل الدولية» تبدأ نظر دعوى ضد إسرائيل

لاهاي (وكالات)

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس، عقد جلسات الاستماع المتعلقة بالدعوى القضائية التي أقامتها جنوب أفريقيا، وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب انتهاكات في قطاع غزة.

وخلال جلسات على مدى يومين تستمع المحكمة إلى مبررات جنوب أفريقيا لإقامة الدعوى، ورد إسرائيل على المبررات.

ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من الشهر الجاري، بشأن الإجراءات العاجلة. وتجمهر متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين وآخرون لإسرائيل أمام المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.

وتطالب جنوب أفريقيا بالحماية القانونية للفلسطينيين في إجراءات موجزة، كما ترغب في أن يأمر قضاة المحكمة بوقف إطلاق النار.