إحباط هجوم بـ«مسيّرة» ضد قوات التحالف قرب مطار أربيل

هدى جاسم (بغداد، وكالات)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق «إسقاط» طائرة مسيّرة «مفخخة» كانت تستهدف قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي والقوات الأميركية المتمركزة قرب مطار أربيل مساء أمس، وهو الهجوم الثاني خلال 24 ساعة. وأفاد بيان صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، الذي يحظى بحكم ذاتي، أنه «تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيات غير الشرعية، استهدفت القاعدة العسكرية للتحالف الدولي» لمكافحة تنظيم داعش، «في مطار أربيل الدولي عند الساعة 18.50 مساء» الخميس (15.50 ت غ).

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أفاد، مساء أمس الأول، بوقوع هجوم مماثل.

وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر.

وأحصت واشنطن أكثر من مئة هجوم على قواتها في سوريا والعراق منذ 17 أكتوبر.

وردّت واشنطن أكثر من مرّة على تلك الهجمات بقصف مواقع للفصائل المسلحة في العراق، ومواقع في سوريا، آخرها ضربة في بغداد في 4 يناير.

وغداة ذلك، جدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني موقف بلاده «الثابت» بإنهاء حضور التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الذي تقوده واشنطن.

وقال إن الحكومة العراقية «بصددِ تحديدِ موعد بدء الحوار من خلالِ اللجنةِ الثنائيةِ التي شُكلت لتحديدِ ترتيباتِ انتهاءِ هذا الوجود». وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة تنظيم «داعش» ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ في العام 2014.

إلى ذلك، ذكر مسؤول عسكري أميركي، أمس، أن جيش بلاده قال إنه لم ينفذ ضربة جوية على منصة إطلاق صواريخ، يوم الاثنين الماضي، قرب قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، والتي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى. وأضاف المسؤول العسكري الأميركي لـ«رويترز»، أن «قاذفة الصواريخ المثبتة على مركبة، والتي تردد أنه عُثر عليها على بعد نحو 7 كيلومترات شرقي قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق لم يتم تدميرها نتيجة ضربة جوية أميركية».

وقال مسؤولان بالجيش العراقي لـ«رويترز»، يوم الثلاثاء الماضي، إن ضربة جوية أميركية على منصة إطلاق صواريخ في وقت متأخر يوم الاثنين أحبطت هجوماً على قاعدة عين الأسد الجوية.