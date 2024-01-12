السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين تصدر مبادئ توجيهية لسلامة النقل بالمركبات ذاتية القيادة

الصين تصدر مبادئ توجيهية لسلامة النقل بالمركبات ذاتية القيادة
12 يناير 2024 10:35

أصدرت وزارة النقل الصينية، "المبادئ التوجيهية لسلامة النقل بالمركبات المستقلة.. الخطة التجريبية"، والتي تعد أول وثيقة رسمية تتعلّق باستخدام المركبات الذكية في عمليات النقل، مما يمهد الطريق لتكنولوجيا القيادة الذاتية في الصين، ويسرّع دخولها نحو التطبيق التجاري.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين في تقرير لها، إن الصناعات المتعلقة بالقيادة الذاتية وحجم السوق في الصين شهدت نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية، حيث تم بناء 17 منطقة اختبار تجريبية على المستوى الوطني، و7 مناطق تجريبية لإنترنت المركبات متوزعة على جميع أنحاء البلاد، بإجمالي أكثر من 22000 كيلومتر من طرق الاختبار المفتوحة، ومسافة اختبار تراكمية تزيد عن 70 مليون كيلومتر.

وأدخلت عدة مدن صينية، مثل بكين وشانغهاي وقوانغتشو وشنتشن، سياسات للسماح للمركبات ذاتية القيادة بالمشاركة في العمليات التجريبية التجارية للحافلات الحضرية والترام وسيارات الأجرة، إلى جانب التوزيع اللوجستي في بعض المناطق المحدّدة، مع توسيع نطاق استعمالها تدريجياً.

أخبار ذات صلة
مصرع 8 أشخاص في حادث بمنجم للفحم بالصين
«تريندز» والمكتب الإقليمي لمجموعة الصين للإعلام يوقعان اتفاقية تعاون

وفي الوقت الحالي، تنشط في المدن الصينية أكثر من 200 حافلة ذاتية القيادة، إضافة إلى أكثر من 1500 سيارة أجرة ذاتية القيادة، وحوالي 1000 شاحنة ذاتية القيادة. وقد تجاوز إجمالي عدد الأميال التي قطعتها اختبارات القيادة الذاتية لشركة "بايدو أبولو" 78 مليون كيلومتر، تغطي خدمات السفر في 10 مدن.

وتمثل السلامة الرهان الأساسي لتكنولوجيا القيادة الذاتية، وقد وضعت المبادئ التوجيهية نظام سلامة يتطرّق إلى 6 جوانب، شملت نظام سلامة الإنتاج، وضمان سلامة النقل، وإدارة معلومات وضع التشغيل، ومراقبة ديناميكية السيارة، وتحذيرات السلامة، والاستجابة للطوارئ.

المصدر: وام
المركبات ذاتية القيادة
الصين
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
جانب من حصاد القمح في الهند
الأخبار العالمية
الهند تمدد قرارها بشأن تصدير القمح
اليوم 18:47
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
اليوم 18:30
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو نهاراً ورطب في الليل غداً
اليوم 18:14
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
الرياضة
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
اليوم 18:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©