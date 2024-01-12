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الصين تسعى إلى تعزيز استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة

الصين تسعى إلى تعزيز استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة
12 يناير 2024 12:17

قال مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني إنه بحلول عام 2026، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات التشغيل السنوية للقطاعات العاملة في الصين في مواد البناء الخضراء 300 مليار يوان (حوالي 42.2 مليار دولار أميركي)، وفقاً لخطة صادرة عن 10 أجهزة حكومية، بما في ذلك وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وأعلنت السلطات الصينية مؤخراً عن خطة تهدف إلى تعزيز استخدام مواد البناء الصديقة للبيئة، والتي تتميز بانخفاض استهلاكها للطاقة وانبعاثاتها الكربونية المنخفضة، إلى جانب السلامة العالية والتوافر وقابلية إعادة التدوير، حسب الخطّة.

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وتتوقع الخطة أن تنمو إيرادات قطاعات مواد البناء الخضراء بمعدل يزيد على 10 في المئة سنوياً بين عامي 2024 و2026.

وقال مكتب الإعلام إن الجهود ستركز حسب الخطّة على تحسين تقنيات الإنتاج واستبدال الطاقة التقليدية بالطاقة الخضراء وتقليل استهلاك الطاقة وتشجيع إعادة تدوير الموارد لضمان انخفاض التلوث وانبعاثات الكربون.

المصدر: وام
البيئة
الصين
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