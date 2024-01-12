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روسيا تحذّر من نشر قوات غربية في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق قذائف
12 يناير 2024 18:15

حذر  ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، من أن موسكو ستعتبر أي تحرك من بريطانيا لنشر فرقة عسكرية في أوكرانيا بمثابة إعلان حرب على روسيا.
أدلى ميدفيديف بهذه التصريحات ردا على زيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف للإعلان عن زيادة التمويل العسكري لمساعدة أوكرانيا على شراء طائرات مسيرة عسكرية جديدة.
وكتب ميدفيديف، وهو أيضا رئيس روسي سابق، عبر تطبيق تلغرام "آمل أن يفهم البريطانيون أن نشر فرقة عسكرية رسمية في أوكرانيا سيكون بمثابة إعلان حرب على بلدنا".
وتساءل ميدفيديف في تصريحاته عن شعور الرأي العام الغربي إذا تعرض وفد سوناك لقصف بالذخائر العنقودية في وسط كييف وهو أمر قال إنه حدث مؤخرا لمدنيين روس في مدينة بيلغورود.
وتقع بيلغورود في جنوب روسيا قرب الحدود الأوكرانية واستهدفت عدة مرات بصواريخ وطائرات مسيرة من أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية.
وفي الواقعة التي أشار إليها ميدفيديف، التي حدثت يوم 30 ديسمبر الماضي، قالت روسيا إن 20 شخصا على الأقل قتلوا، بينهم طفلان، وأصيب 111 فيما وصفته بضربة أوكرانية "عشوائية" باستخدام القنابل العنقودية.

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
الدول الغربية
ديمتري ميدفيديف
ديمتري مدفيديف
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