السبت 13 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوناك يعلن قرارات مهمة لصالح أوكرانيا

سوناك يجري محادثات مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي
12 يناير 2024 18:40

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من كييف، اليوم الجمعة، قرارات مصحة ضمن استمرار جهود دعم أوكرانيا في أزمتها الحالية.
وكشف سوناك عن زيادة التمويل العسكري لمساعدة أوكرانيا على شراء طائرات مسيرة عسكرية جديدة، بما في ذلك طائرات المراقبة والضربات بعيدة المدى والطائرات المسيرة البحرية.
وأجرى رئيس الوزراء البريطاني محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وبريطانيا هي واحدة من أقرب حلفاء كييف منذ بدء الأزمة الحالية.
 وقال سوناك إن بريطانيا ستزيد دعمها في السنة المالية المقبلة إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.19 مليار دولار أميركي)، بزيادة قدرها 200 مليون جنيه إسترليني عن العامين السابقين.
وكتب سوناك، على منصة التواصل الاجتماعي إكس "أنا في أوكرانيا لإيصال رسالة بسيطة. دعمنا لا يمكن أن يتزعزع".
تأتي زيارته في منعطف مهم بالنسبة لكييف في الأزمة المستمرة منذ ما يقرب من عامين حيث أدى الخلاف السياسي الداخلي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى عرقلة حزمتين رئيسيتين من المساعدات.
واعتمدت كييف، بشكل كبير، على المساعدات العسكرية والمالية من الغرب منذ بدء الأزمة في فبراير 2022.
وقالت بريطانيا إنها ستقدم أكبر شحنة من الطائرات المسيرة إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتم تصنيع معظمها في بريطانيا.
وجاء في بيان للحكومة البريطانية أن "وزارة الدفاع ستعمل مع شركاء دوليين لزيادة عدد الطائرات المسيرة المقدمة لأوكرانيا بشكل كبير".
وقال مكتب سوناك إن المملكة المتحدة وأوكرانيا ستوقعان اتفاقية بشأن التعاون الأمني، لاستكمال اتفاق مجموعة السبع لتزويد أوكرانيا بضمانات أمنية ثنائية.
وقالت بريطانيا إن الاتفاق "يضفي طابعا رسميا على الدعم الذي قدمته المملكة المتحدة وستواصل تقديمه لأمن أوكرانيا، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارية والأمن السيبراني والتدريب الطبي والعسكري والتعاون الصناعي الدفاعي".
وقال سوناك، في بيان، "سنقف إلى جانب أوكرانيا في أحلك ساعاتها وفي الأوقات الأفضل القادمة".

 

أخبار ذات صلة
الإمارات: الاعتداءات على الملاحة بالبحر الأحمر تهديد غير مقبول
سوناك وزيلينسكي يكشفان عن اتفاق ثنائي «غير مسبوق»
المصدر: رويترز
ريشي سوناك
فولوديمير زيلينسكي
دعم عسكري
بريطانيا
مساعدات عسكرية
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
جانب من حصاد القمح في الهند
الأخبار العالمية
الهند تمدد قرارها بشأن تصدير القمح
اليوم 18:47
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
علوم الدار
محمد بن راشد يحضر أفراح السبوسي والمنصوري
اليوم 18:30
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو نهاراً ورطب في الليل غداً
اليوم 18:14
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
الرياضة
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
اليوم 18:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©