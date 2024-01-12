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الصين تريد توطيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس الصيني (يمين الصورة) يستقبل رئيس الوزراء البلجيكي دي كرو
12 يناير 2024 18:58

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، إن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الرئيس الصيني، خلال اجتماع في بكين مع رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو خلال لقائهما في قصر الشعب في العاصمة بكين، إن "الصين تريد العمل مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز التقدم المتواصل في العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي في العام الجديد"، على ما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني "سي سي تي في".
وصل الوزير البلجيكي إلى الصين، أمس الخميس، وافتتح السفارة البلجيكية الجديدة في بكين. كما التقى بوزير الخارجية الصيني وانغ يي.وتابع الرئيس الصيني "في مواجهة الوضع الدولي الذي تعمه الفوضى، من الضروري بناء المزيد من الجسور بين الصين وأوروبا"، مضيفاً أنه يتعين على الجانبين "العمل بشكل مشترك على تعزيز السلام والاستقرار والرخاء العالمي".
تعد بكين والاتحاد الأوروبي شريكين تجاريين رئيسيين، لكن الاتحاد الأوروبي أعلن مؤخراً عن نيته تقليل اعتماده على الصين في التكنولوجيا والقطاعات الأخرى.

 

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