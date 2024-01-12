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عواصف ثلجية عنيفة تضرب ولايات أميركية عدة

كاسحة جليد تزيل الثلوج عن طريق عام في أميركا
12 يناير 2024 23:15

يتعرض عشرات الملايين من الأميركيين إلى أوضاع طقس خطيرة ومدمرة مع هبوب عواصف ثلجية على الولايات الواقعة في الشمال الغربي وفي الغرب الأوسط، بينما تهدد الفيضانات الساحل الشرقي ويُحتمل هبوب أعاصير على الجنوب.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة من أن السكان في مساحات شاسعة من الغرب الأوسط ضربتهم، صباح اليوم الجمعة، ظروف أشبه بالعواصف الثلجية تتضمن هطول ثلوج كثيفة وهبوب رياح عاتية تصل سرعتها إلى 96 كيلومتراً في الساعة ومن المتوقع استمرارها حتى الغد السبت.
وأفاد موقع "باور أوتيدج دوت يو.إس" الإلكتروني لتعقب انقطاع الكهرباء بتوقف هذه الخدمة، الحيوية في مثل هذا العام من السنة، عن 190 ألف منزل في خمس ولايات هي: إيلينوي وتكساس وويسكونسن وآركنسو وتنيسي.
وألغت خطوط طيران أو أرجأت أكثر من 3600 رحلة جوية في أنحاء البلاد، اليوم الجمعة، بما في ذلك منع طائرات من الإقلاع أو الهبوط في مطار "أوهير" الدولي في مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي بسبب الرياح والثلج الحاجب للرؤية حسبما أفاد موقع" فلايت أوير دوت.كوم".
وزاد عدد الرحلات الملغاة عن 1600 رحلة بعد انقطاع الكهرباء وتأثر الشركات في 12 ولاية.
وأفاد موقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطيران بأن 1643 رحلة إجمالا أُلغيت و1238 رحلة تأجلت حتى الساعة 9:12 صباحا بالتوقيت المحلي. 

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