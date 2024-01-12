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قناة السويس تردّ على تقارير عن إغلاقها في وجه الملاحة

سفينة ناقلة للحاويات تعبر قناة السويس
12 يناير 2024 23:27

رد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الجمعة، على أنباء عن تعليق حركة الملاحة في القناة.
ونفى رئيس الهيئة تلك التقارير، مؤكدا استمرار الملاحة في الممر المائي الحيوي.
وقال ربيع، في تصريح عبر موقع هيئة قناة السويس على شبكة الإنترنت، إن "حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة". 
وأوضح ربيع أن "قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2,3 مليون طن". 
وأكد رئيس الهيئة حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية".

المصدر: د ب أ
قناة السويس
ملاحة بحرية
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