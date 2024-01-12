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موريتانيا تعلن استضافة 120 ألف لاجئ من مالي على أراضيها

أرشيفية
13 يناير 2024 01:17

نواكشوط (الاتحاد)

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أعلنت موريتانيا، أنها تستضيف 120 ألف لاجئ من مالي، غالبيتهم يقيمون في مخيم «امبره» شرق البلاد.
وقال وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام محمد صالح، خلال جلسة عمل شركاء موريتانيا لمناقشة، خطة طوارئ لتخفيف معاناة اللاجئين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، إن «السنوات من 2019 إلى 2023 شهدت تضاعف عدد اللاجئين، وطالبي اللجوء الماليين المسجلين في ولاية الحوض الشرقي وحدها من 57 ألفاً إلى 112 ألفاً في أكتوبر 2023».
وأرجع سبب هذه الزيادة في أعداد اللاجئين إلى عدم الاستقرار السياسي والمخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الساحل الأفريقي.
وأشار إلى أن «تزايد أعداد اللاجئين شكل تحدياً للحكومة الموريتانية في مجالات الاستجابة الإنسانية والتنموية، نظراً للضغط المتزايد على الخدمات الأساسية المحدودة أصلاً على مستوى المنطقة».
ووجه الوزير الموريتاني خلال الاجتماع نداء إلى المجتمع الدولي من «أجل دعم التضامن والتعاون الدوليين حتى يظل اللاجئون يتمتعون بالحماية، وحتى لا تكون الأعداد الجديدة، سبباً في تراجع المكاسب المحققة في مجال التنمية المستدامة».

موريتانيا
مالي
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