الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية ضد «الشباب» الإرهابية وسط البلاد

مقديشو (الاتحاد)

نفذ الجيش الصومالي أمس، عملية عسكرية ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في مناطق ريفية بوسط البلاد. وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن العملية العسكرية جرت في مناطق تابعة لإقليم «مدغ» حيث تختبئ ميليشيات «الشباب». يذكر أن الجيش الصومالي كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» والتي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.

وفي سياق آخر، قال مصدر أمني، إن ما لا يقل عن ثلاثة أوكرانيين بالإضافة إلى أشخاص من أوغندا والصومال كانوا على متن طائرة هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة كان احتجزها مسلحو حركة «الشباب» في وسط البلاد.

من جهة أخرى، قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال أمس، إن حارساً من قوات الأمم المتحدة قُتل جراء هجوم شنته حركة «الشباب» بالقرب من مطار مقديشو الدولي.

وأضافت البعثة أن الهجوم وقع مساء أمس الأول، حينما سقطت عدة قذائف «مورتر» داخل المنطقة التي يقع فيها مجمع الأمم المتحدة في المطار.