اقتراح بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مروراً بليبيا

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إمكانية إنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا مروراً بالنيجر وليبيا.

جاء ذلك، خلال استقباله في طرابلس، الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول، عمر الفاروق، بحضور وزير النفط والغاز محمد عون.

وعُرض اقتراح تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا للمرة الأولى خلال استقبال وزير النفط والغاز محمد عون أمين العام المنظمة الأربعاء الماضي، على هامش زيارة الأخير إلى طرابلس للمشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد 2024، التي تستضيفها ليبيا اليوم السبت.

وتطرقت المباحثات إلى عدد من الموضوعات، في مقدّمتها إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، لدعم مشروعات الصناعة النفطية في القارة والاستفادة منها في تنمية الدول الأفريقية الأعضاء والاستفادة منها في إنتاج الطاقة المتجددة.

وجرى تأكيد التعاون المشترك بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات والتقنية فيما بينها، والاستفادة من الدروس والخبرة المكتسبة في صناعة النفط والغاز ومجال التعاقدات، والتركيز على تواصل وإشراك الأطراف الفنية للاستفادة المشتركة من الخبرات المتوفرة لدى الدول الأعضاء من مراكز ومعاهد ومؤسسات فنية

وتستضيف العاصمة الليبية، اليوم السبت، قمة الطاقة والاقتصاد، حيث دعت حكومة الوحدة الوطنية، وفود رسمية من أوروبا وأفريقيا والمنظمات، بما في ذلك منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».

ووضعت ليبيا عنواناً للقمة، وهو «الشراكات من أجل الطاقة والفرص الاقتصادية» لمناقشة فرص زيادة إنتاج النفط والغاز في البلاد، حيث تخطط حكومة الوحدة الوطنية لجعل ليبيا رائدة في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات المرتبطة به.

وأكدت مصادر حكومية لـ«الاتحاد»، أن الدعوات وجهت لعشرات الدول والمنظمة ولعل أبرزها رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألبارسيان بيرقدار.

وفي سياق متصل، تجاوز إنتاج ليبيا 432 مليوناً و227 ألفاً و175 برميلاً من النفط الخام العام الماضي، بمعدل مليون و184 برميل نفط يومياً، وفق التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.

وأشار التقرير الذي نشرته المؤسسة على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن «المنتجات النفطية خلال العام الماضي، سجلت 6 ملايين و165 ألفاً و792 طناً، وبلغت المنتجات البتروكيماوية 682 ألفاً و595 طناً».

و«بلغ إجمالي إنتاج المكثفات إلى مليونين و426 ألفاً و233 طناً، فيما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 12 ملياراً و391 مليوناً و398 ألفاً و48 متراً مكعباً»، وفق البيان.