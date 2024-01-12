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انقطاع تام للاتصالات والإنترنت في غزة

دمار واسع في مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
13 يناير 2024 01:17

غزة (الاتحاد)

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أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينية «بالتل» و«أوريدو فلسطين»، أمس، الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة بسبب استمرار الحرب.
وأعلنت شركة «بالتل» أمس، انقطاع كل خدمات الاتصال تماماً في قطاع غزة في اليوم الـ98 للحرب. وقالت الشركة، في بيان: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكل خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة».
بدورها، قالت شركة «أوريدو»: «مع استمرار الحرب على قطاع غزة، فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسة المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة».
وهذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل مع قطاع غزة، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي، علماً أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه القصف في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة، وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

إسرائيل
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فلسطين
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