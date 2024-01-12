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مستشفى الشفاء في غزة يستأنف العمل جزئياً

غرفة عمليات في مستشفى الشفاء (أرشيفية)
13 يناير 2024 01:18

غزة (الاتحاد)

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استأنف مستشفى الشفاء، الأكبر في قطاع غزة، أمس، العمل جزئياً، عقب تضرره بشدة جراء الحرب، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.
وكتب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة «إكس»، إن «فريقاً من منظمة الصحة العالمية وشركائها تمكن من الوصول إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة وتقديم 9300 لتر من الوقود والإمدادات الطبية لعلاج ألف مريض من ضحايا الصدمات و100 مريض يحتاجون إلى غسيل كلى».
ولاحظ فريق المنظمة الأممية، أن المستشفى أصبح من جديد قادراً على تقديم الرعاية بفضل فريق طبي مكون من 60 شخصاً.
وأصبح مستشفى الشفاء يمتلك مجدداً 40 سريراً للجراحة والطب العام وقسماً للطوارئ و4 غرف عمليات، كما قال مدير منظمة الصحة العالمية الذي قدم وصفاً مروعاً للمكان في منتصف ديسمبر عن وجود مئات الجرحى يعالجون ميدانياً وآخرين ينقلون إلى مستشفى آخر تحت الخطر. 

غزة
فلسطين
قطاع غزة
منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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