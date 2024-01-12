تركيا تعلن مقتل جنود خلال اشتباك مع مسلحين

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، إن خمسة جنود أتراك قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباك مع مسلحين هجوم على قاعدة عسكرية تركية.

وأعلنت الوزارة أن خمسة جنود قتلوا خلال اشتباك مع "إرهابيين" أعقب "محاولة تسلل" لمنطقة القاعدة العسكرية التركية.

وردا على الهجوم، أعلنت السلطات التركية عن عملية عسكرية لا تزال جارية. وأضافت الوزارة أن 12 مسلحا كرديا قتلوا أيضا في الاشتباكات.

وتشن تركيا عملية عسكرية ضد معاقل المسلحين.

وأعلنت أنقرة، الثلاثاء، تحييد عنصرين من المسلحين. وتستخدم عبارة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم أسرهم أو قتلهم أو إصابتهم.