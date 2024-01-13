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ولاية أسترالية تحث السكان على إخلاء منازلهم جراء حرائق الغابات

ولاية أسترالية تحث السكان على إخلاء منازلهم جراء حرائق الغابات
13 يناير 2024 10:05

ناشدت السلطات في ولاية أستراليا الغربية السكان إخلاء منازلهم، اليوم السبت، بعد أن خرج حريق غابات عن السيطرة بالقرب من بيرث عاصمة الولاية وسط ارتفاع درجات الحرارة.
واندلع أكثر من 40 حريق غابات اليوم السبت في الولاية الأكبر بأستراليا مع تعرض السكان في منطقة تشيترينج على بعد حوالي 60 كيلومترا شمالي بيرث لخطر الحريق الذي أفادت السلطات بأنه خرج عن السيطرة.
وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة بعد بدء ظاهرة النينو المناخية المرتبطة بظواهر متطرفة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.
وطالبت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ بالولاية سكان منطقة تشيترينج التي يقطنها نحو ستة آلاف شخص بمغادرة المنطقة فورا بسبب الخطر الذي يهدد الأرواح والمنازل. وقالت للمواطنين في إفادة على موقعها الإلكتروني بشأن الحريق "أنتم في خطر ويتعين عليكم التحرك فورا حفاظا على حياتكم. ثمة خطر على الأرواح والمنازل".
ويأتي ذلك وسط تحذير من موجة حارة اليوم السبت في أجزاء كثيرة من الولاية. ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 41 درجة مئوية أي أعلى بنحو 10 درجات من متوسط الحد الأقصى لشهر يناير في المدينة وفقا لبيانات من هيئة الأرصاد الجوية في البلاد.

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