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مصرع 8 أشخاص في حادث بمنجم للفحم بالصين

مصرع 8 أشخاص في حادث بمنجم للفحم بالصين
13 يناير 2024 11:32

 لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين إثر حادث وقع الجمعة في منجم فحم بمدينة بينغدينغشان بمقاطعة خنان بوسط الصين، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن مكتب إدارة الطوارئ بالمدينة، أنه حتى الساعة 1:00 صباح اليوم السبت، تم تأكيد وفاة 8 أشخاص واعتبار 8 آخرين في عداد المفقودين من بين 45 شخصا ظلوا في المنجم.

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وذكرت الوكالة أن الحادث وقع في الساعة 2:55 مساء الجمعة في منجم فحم تابع لشركة بينغدينغشان تيانآن المحدودة لتعدين الفحم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نجم عن انفجار الفحم والغاز.

ولفتت إلى أن 425 شخصا كانوا يعملون تحت الأرض عندما وقع الحادث، انتُشل 380 منهم من المنجم، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ جارية.

 

المصدر: وام
الصين
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