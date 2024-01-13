شولتس يدعو إلى التزام في الاحتجاجات

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التزام "الاعتدال والوسطية" وذلك في إشارة إلى احتجاجات المزارعين، محذرا مما وصفه بـ "مزيج سام".

وفي رسالة فيديو نُشِرَت اليوم السبت، قال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي :"عندما تتحول الاحتجاجات المشروعة بحد ذاتها، بشكل عام، إلى غضب أو استهانة بالعمليات الديمقراطية والمؤسسات، عندئذ سنخسر جميعا، والمستفيدون فقط سيكونون هم أولئك الذين يحتقرون ديمقراطيتنا".

ومن المنتظر تجمع آلاف المزارعين في العاصمة الألمانية برلين بعد غد الاثنين في ذروة الأسبوع الاحتجاجي للمزارعين للتنديد باعتزام الحكومة خفض الإعانات المخصصة لهم حيث تسعى الحكومة إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على الديزل الزراعي بشكل تدريجي. وكان اتحاد المزارعين أعلن أن اعتزام الحكومة التراجع عن جزء من خطط خفض الإعانات، ليس كافيا.

ودافع المستشار الألماني عن قرار الحكومة، مشيرا إلى أن الديمقراطية تقوم على الحلول الوسطى، وقال إن ألمانيا مقبلة على "اختبار لإثبات الذات"، وحذر من تعمد إثارة الغضب، وقال:" باستخدام نطاقات واسعة الانتشار، يقوم المتطرفون، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتحقير أي تسوية وتسميم أي نقاش ديمقراطي. هذا مزيج سام يجب أن يثير قلقنا، وهو أمر يقلقني للغاية".