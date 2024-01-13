الأحد 14 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شولتس يدعو إلى التزام في الاحتجاجات

شولتس يدعو إلى التزام في الاحتجاجات
13 يناير 2024 14:47

 دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى التزام "الاعتدال والوسطية" وذلك في إشارة إلى احتجاجات المزارعين، محذرا مما وصفه بـ "مزيج سام".

وفي رسالة فيديو نُشِرَت اليوم السبت، قال السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي :"عندما تتحول الاحتجاجات المشروعة بحد ذاتها، بشكل عام، إلى غضب أو استهانة بالعمليات الديمقراطية والمؤسسات، عندئذ سنخسر جميعا، والمستفيدون فقط سيكونون هم أولئك الذين يحتقرون ديمقراطيتنا".

أخبار ذات صلة
شولتس يأمل في التوصل لاتفاق حول الأجور بالسكك الحديدية
ألمانيا توجه نداءً للاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا

ومن المنتظر تجمع آلاف المزارعين في العاصمة الألمانية برلين بعد غد الاثنين في ذروة الأسبوع الاحتجاجي للمزارعين للتنديد باعتزام الحكومة خفض الإعانات المخصصة لهم حيث تسعى الحكومة إلى إلغاء الإعفاء الضريبي على الديزل الزراعي بشكل تدريجي. وكان اتحاد المزارعين أعلن أن اعتزام الحكومة التراجع عن جزء من خطط خفض الإعانات، ليس كافيا.

ودافع المستشار الألماني عن قرار الحكومة، مشيرا إلى أن الديمقراطية تقوم على الحلول الوسطى، وقال إن ألمانيا مقبلة على "اختبار لإثبات الذات"، وحذر من تعمد إثارة الغضب، وقال:" باستخدام نطاقات واسعة الانتشار، يقوم المتطرفون، حتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بتحقير أي تسوية وتسميم أي نقاش ديمقراطي. هذا مزيج سام يجب أن يثير قلقنا، وهو أمر يقلقني للغاية".

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
ملكة الدنمارك مارجريت
الأخبار العالمية
مع تنحي الملكة عن العرش..  ولي عهد الدنمارك يصبح العاهل الجديد
اليوم 09:06
«القاتل» يمنح ليفركوزن لقب «شتاء البوندسليجا»!
«القاتل» يمنح ليفركوزن لقب «شتاء البوندسليجا»!
اليوم 08:46
رجل يسير بجوار حافلة خلال عاصفة شتوية في شيكاغو
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في أميركا
اليوم 08:44
دي بروين بطل موقعة «قلب الطاولة»
الرياضة
دي بروين بطل موقعة «قلب الطاولة»
اليوم 08:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©