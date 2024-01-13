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عاصفة ثلجية تُعطل برامج الحملات الانتخابية في ولاية أيوا

عاصفة ثلجية تُعطل برامج الحملات الانتخابية في ولاية أيوا
13 يناير 2024 16:24

أدى انخفاض درجات الحرارة والرياح العاتية وتساقط الثلوج بكثافة إلى تعطيل تنظيم المرحلة الأخيرة من الحملات الانتخابية في ولاية أيوا الأميركية الجمعة، فيما ألقى المرشحون الجمهوريون الطامحون لخوض الانتخابات الرئاسية آخر خطاباتهم.
وحذر خبراء الأرصاد من "عاصفة ثلجية قوية" في معظم أنحاء الولاية الواقعة في وسط البلاد الغربي. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن الرياح التي تراوح سرعتها بين 80 إلى 89 كيلومترًا في الساعة، مصحوبة بتساقط الثلوج، قد تخفض الرؤية إلى 400 متر.
وبسبب سوء الأحوال الجوية، ألغى المرشحان رون ديسانتيس ونيكي هايلي تجمعاتهما قبل أيام قليلة من المجلس الشعبي الانتخابي الجمهوري (كوكس) المقرر الاثنين في ولاية أيوا، وهو أول اقتراع تمهيدي قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال ديسانتيس للصحافيين في عاصمة الولاية دي موين "نريد أن نضمن سلامة الجميع"، فيما كانت الرياح تصفر في المدينة حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 14 درجة مئوية تحت الصفر.
وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية أن يتبع العاصفة هبوب رياح قطبية وموجة من البرد القارس، محذرة من "رياح باردة على نحو خطر" تصل إلى 43 درجة مئوية تحت الصفر في ولاية أيوا وفي جميع أنحاء المنطقة خلال نهاية الأسبوع.
ومن المتوقع أيضًا تساقط ثلوج تصل سماكتها إلى خمسة سنتمترات أو أكثر في الولاية، وحتى إلى 25 سنتمترًا في بعض المناطق.
وشوهدت عشرات السيارات والشاحنات مقلوبة في دي موين، وقالت شرطة ولاية أيوا على وسائل التواصل الاجتماعي إنها تدخلت 436 مرة لمساعدة السائقين الجمعة قبل العاشرة مساءً.
وحذرت مصلجة الأرصاد في الولاية على وسائل التواصل الاجتماعي من خطورة القيادة على الطرق وتوقعت أن تستمر الظروف المصاحبة للعاصفة الثلجية السبت "يليها برد خطر ورياح شديدة خلال نهاية الأسبوع وأوائل الأسبوع المقبل".
وأثار الطقس مخاوف جدية بشأن نسبة المشاركة في المجالس الانتخابية فيما تأمل هايلي وديسانتيس في التقدم على الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يتصدر استطلاعات الرأي والفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.
ووعد الحاكم الجمهوري للولاية كيم رينولدز بعدم الاستسلام للطقس وإيصال الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
ونظمت هايلي، سفيرة الأمم المتحدة السابقة وحاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية، فعاليات الجمعة عبر الإنترنت، مع أنها ناشدت سكان أيوا ألا يدعوا الطقس يمنعهم من الحضور الاثنين.
وقال ديسانتيس البالغ من العمر 45 عاما للصحافيين الذين كانوا يقفون في الخارج تحت الثلج "سأتحدى أي شيء ... نريد الفوز، نحن هنا للحصول على كل صوت يمكن أن نحصل عليه".
لكن ترامب الذي تعهد لمؤيديه أن يصل إلى ولاية أيوا قبل التصويت على الرغم من الطقس، يعول على فوز ساحق في الولاية لكي يحصل بسرعة على ترشيح الحزب في حين يواجه أربع قضايا جنائية.
وفي مقطع فيديو نُشر على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب "ستكون رحلة شاقة بعض الشيء. لا أحد يعرف بالضبط كيف سنصل إلى هناك، لكننا سنجد طريقة لذلك. لن نفوت الأمر".

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