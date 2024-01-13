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عودة طائرة «بوينغ» بعد الإقلاع لسبب يتعلق بالسلامة

شعار شركة طيران عموم اليابان
13 يناير 2024 17:23

ذكرت وكالة كيودو للأنباء أن شركة "طيران عموم اليابان" أعادت، اليوم السبت، رحلة محلية إلى المطار الذي أقلعت منه بعد اكتشاف شرخ في نافذة مقصورة الطيار في الطائرة، وهي من طراز «بوينغ» 737-800»، أثناء تحليقها في الجو.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن شركة الطيران، أن الرحلة 1182 كانت في الطريق إلى مطار «توياما»، لكنها عادت إلى مطار «نيو شيتوس» في «سابورو» في حوالي الساعة 11:20 صباحاً (0220 بتوقيت جرينتش).
وقال المتحدث باسم "شركة أول نيبون"، «لم يكن الشرخ شيئا يؤثر على التحكم في الرحلة أو الضغط الجوي فيها».
وقالت الوكالة إنه لم تحدث إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59 وأفراد الطاقم الستة.
وهذه ثاني حادثة تتعرض لها طائرات «بوينغ» في غضون أسبوع. حيث عادت، الأحد الماضي، طائرة «بوينغ» من طراز «737 ماكس 9» تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» الأميركية أدراجها، وهبطت في مطار الإقلاع بعد انفجار خلف فتحة في مقصورة الركاب.

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وفور حادثة الأحد الماضي، أوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تحليق هذا الطراز من الطائرات وأمرت بفحصها للتأكد من سلامتها.
ومددت الإدارة، أمس الجمعة، قرار منع تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس 9» إلى أجل غير مسمى لإجراء فحوصات جديدة تتعلق بالسلامة وأعلنت أنها ستشدد الرقابة على شركة «بوينغ» نفسها.

 

المصدر: رويترز
بوينج 737 ماكس
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بوينج 737
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