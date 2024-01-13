الأحد 14 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهند تمدد قرارها بشأن تصدير القمح

جانب من حصاد القمح في الهند
13 يناير 2024 18:47

أعلنت الهند، اليوم السبت، تمديد قرارها بشأن القيود المفروضة على تصدير القمح.
وذكر بيوش جويال وزير الغذاء الهندي، أن بلاده لن تلغي القيود على صادرات القمح والأرز والسكر والبصل، وذلك من أجل ارتفاع في الأسعار المحلية.
والهند هي ثاني أكبر منتج ومستهلك للقمح في العالم.
وأضاف جويال أن بلاده، حققت الاكتفاء الذاتي من القمح وأنها ستمتنع عن استيراد القمح لأن الإمدادات المحلية كافية للوفاء بالطلب المحلي ولا تحتاج إلى استكمالها.  
وقال الوزير للصحفيين في نيودلهي، إن الهند ليست لديها أي خطة لاستيراد القمح من روسيا. 
وأوضح أن بلاده ستبيع المزيد من القمح في السوق المفتوحة للسيطرة على الأسعار المحلية.
كانت الهند وضعت قيوداً على تصدير القمح بسبب الأزمة التي سببها تراجع صادرات هذه المادة من أوكرانيا وروسيا وهما من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للقمح.

أخبار ذات صلة
أستراليا تكسب الهند بـ«هدفين»
شراكة متينة
المصدر: د ب أ
الهند
القمح
صادرات
صادرات الحبوب
قيود التصدير
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
ملكة الدنمارك مارجريت
الأخبار العالمية
مع تنحي الملكة عن العرش..  ولي عهد الدنمارك يصبح العاهل الجديد
اليوم 09:06
«القاتل» يمنح ليفركوزن لقب «شتاء البوندسليجا»!
«القاتل» يمنح ليفركوزن لقب «شتاء البوندسليجا»!
اليوم 08:46
رجل يسير بجوار حافلة خلال عاصفة شتوية في شيكاغو
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في أميركا
اليوم 08:44
دي بروين بطل موقعة «قلب الطاولة»
الرياضة
دي بروين بطل موقعة «قلب الطاولة»
اليوم 08:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©