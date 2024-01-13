الهند تمدد قرارها بشأن تصدير القمح

أعلنت الهند، اليوم السبت، تمديد قرارها بشأن القيود المفروضة على تصدير القمح.

وذكر بيوش جويال وزير الغذاء الهندي، أن بلاده لن تلغي القيود على صادرات القمح والأرز والسكر والبصل، وذلك من أجل ارتفاع في الأسعار المحلية.

والهند هي ثاني أكبر منتج ومستهلك للقمح في العالم.

وأضاف جويال أن بلاده، حققت الاكتفاء الذاتي من القمح وأنها ستمتنع عن استيراد القمح لأن الإمدادات المحلية كافية للوفاء بالطلب المحلي ولا تحتاج إلى استكمالها.

وقال الوزير للصحفيين في نيودلهي، إن الهند ليست لديها أي خطة لاستيراد القمح من روسيا.

وأوضح أن بلاده ستبيع المزيد من القمح في السوق المفتوحة للسيطرة على الأسعار المحلية.

كانت الهند وضعت قيوداً على تصدير القمح بسبب الأزمة التي سببها تراجع صادرات هذه المادة من أوكرانيا وروسيا وهما من أكبر البلدان المنتجة والمصدرة للقمح.