السويد تحذّر من خطر الحرب وتدعو للاستعداد

أطلق الجيش والحكومة السويدية، مؤخراً، تحذيرات من الحرب، داعين إلى الاستعداد لها.

ترسل السويد بانتظام قوات لعمليات حفظ السلام لكن هذا البلد، المرشح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» منذ مايو 2022، لم يشارك في أي نزاع مسلح منذ حروب نابليون ومعظم السويديين لا يعرفون أي شيء عن وقائع الحرب.

وقال كارل أوسكار بوهلين وزير الدفاع المدني، في مؤتمر حول الدفاع الأحد الماضي «قد تحدث حرب في السويد»، محذراً من أي تراخ في هذا المجال.

وبعد أيام، طرح ميكايل بيدن القائد الأعلى للقوات المسلحة السويدية، الفكرة نفسها وعرض منازل محترقة ومدمرة بالقصف في أوكرانيا. وسأل «هل تعتقدون أن هذه يمكن أن تكون السويد؟»، مؤكداً أنه لا يطرح مجرد سؤال بسيط.

وأضاف قائد الجيش إن السويديين «يجب أن يستعدوا نفسيا للحرب».

وبالإضافة إلى ترشحها لعضوية حلف «الناتو»، وقعت السويد اتفاقا في بداية ديسمبر يسمح للولايات المتحدة باستخدام 17 قاعدة عسكرية على أراضيها.

حظيت هذه التحذيرات والتصريحات بتعليقات واسعة في السويد. وتحدث مجموعات المتاجر عن زيادة في مشتريات سلع مثل أجهزة لاسلكي للطوارئ والصفائح ومواقد التخييم.

وقالت ماغدالينا أندرسون زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي ورئيسة الوزراء السابقة إن «الوضع خطير لكن من المهم أيضاً أن نوضح أن الحرب ليست على الأبواب».

وكتب المعلق غوران غرايدر، الذي يميل إلى اليسار، في مقال أن الرسالة الحقيقية هي على الأرجح «أعطونا المزيد من المال».