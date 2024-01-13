قتلى وجرحى بهجوم إرهابي قرب العاصمة النيجرية

أوردت وكالة أنباء النيجر الرسمية، اليوم السبت، أن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب عنصرا أمن، مساء الخميس، في هجوم إرهابي استهدف مركزاً للشرطة على مشارف نيامي عاصمة النيجر التي تشهد أعمال عنف ينفّذها متطرفون.

ونقلت وكالة الأنباء عن «مصدر أمني» قوله إنّ «نحو عشرين إرهابياً متنكرين اقتحموا مركزاً للشرطة وأطلقوا النار من أسلحة رشاشة».

وقتل ثلاثة مدنيين فيما أصيب عنصران من الشرطة وخمسة مدنيين آخرين، بحسب الوكالة.

وقال مصدر إنّ ردّ عناصر الأمن على الهجوم «كان قوياً».

واستهدف الهجوم مركزاً للشرطة في قرية «لاودو» التي تبعد 17 كيلومتراً جنوب العاصمة نيامي، على الطريق المؤدي إلى «دبليو بارك»، على الحدود بين النيجر وبوركينا فاسو وبنين.