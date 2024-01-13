ترشيح الرئيس التشادي للانتخابات المقبلة

قرر أعضاء حزب الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، اليوم السبت، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

اتخذ القرار في مؤتمر الحزب بعد أن وافق الناخبون التشاديون في استفتاء شعبي، نظم في ديسمبر الماضي، على دستور جديد للبلاد.

ونال الدستور تأييد المعارض سوكسيه ماسرا الذي عين رئيساً للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت مريم جيمت إيبت، رئيسة لجنة تنظيم مؤتمر «حركة الخلاص الوطني»، إنه «تم تعيين الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي رئيساً فخرياً ومرشحاً مستقبلياً لحركة الخلاص الوطني في الانتخابات الرئاسية المقبلة بقرار من أعضاء المؤتمر».