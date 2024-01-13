ثوران بركان في اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن بركاناً ثار في جزيرة «سوانوسيجيما» النائية في جنوب غرب البلاد.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن مركز شرطة في مقاطعة «كاجوشيما» أنه لم يتم تأكيد حدوث أي أضرار بسبب الثوران.

وأصدرت الحكومة، في وقت لاحق، تحذيراً من البراكين من المستوى الثالث، من أصل خمسة مستويات، في «سوانوسيجيما»، مما يفرض قيوداً على الوصول إلى المناطق الخطرة المحيطة بالبركان.

تتعرض اليابان، بشكل متكرر، لزلازل وبراكين وذلك بسبب وجودها في «منطقة الحزام الناري» في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً مرتفعاً.

تمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا، وصولاً إلى حوض المحيط الهادئ. ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإنَّ 81% من الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.

وضرب آخر الزلازل اليابان، يوم رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأدى الزلزال، الذي بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة «نوتو» في وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وفقدان العشرات وفقاً لإحصاء أولي للسلطات، كما تسبب في حدوث تسونامي، حيث بلغ ارتفاع الأمواج أمتاراً عدة.