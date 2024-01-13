الأحد 14 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ثوران بركان في اليابان

ثوران بركان في اليابان
13 يناير 2024 22:05

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن بركاناً ثار في جزيرة «سوانوسيجيما» النائية في جنوب غرب البلاد.ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن مركز شرطة في مقاطعة «كاجوشيما» أنه لم يتم تأكيد حدوث أي أضرار بسبب الثوران.
وأصدرت الحكومة، في وقت لاحق، تحذيراً من البراكين من المستوى الثالث، من أصل خمسة مستويات، في «سوانوسيجيما»، مما يفرض قيوداً على الوصول إلى المناطق الخطرة المحيطة بالبركان.
تتعرض اليابان، بشكل متكرر، لزلازل وبراكين وذلك بسبب وجودها في «منطقة الحزام الناري» في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطاً زلزالياً وبركانياً مرتفعاً.
 تمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا، وصولاً إلى حوض المحيط الهادئ. ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإنَّ 81% من الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.
وضرب آخر الزلازل اليابان، يوم رأس السنة الميلادية الجديدة.
وأدى الزلزال، الذي بلغت قوته 7.5 درجة على مقياس ريختر، شبه جزيرة «نوتو» في وسط البلاد، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وفقدان العشرات وفقاً لإحصاء أولي للسلطات، كما تسبب في حدوث تسونامي، حيث بلغ ارتفاع الأمواج أمتاراً عدة.

أخبار ذات صلة
ثوران بركان على جزيرة باليابان
إيسلندا تخلي مدينة بسبب النشاط البركاني
المصدر: وكالات
ثوران بركان
بركان
اليابان
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
ملكة الدنمارك مارجريت
الأخبار العالمية
مع تنحي الملكة عن العرش..  ولي عهد الدنمارك يصبح العاهل الجديد
اليوم 09:06
«القاتل» يمنح ليفركوزن لقب «شتاء البوندسليجا»!
«القاتل» يمنح ليفركوزن لقب «شتاء البوندسليجا»!
اليوم 08:46
رجل يسير بجوار حافلة خلال عاصفة شتوية في شيكاغو
الأخبار العالمية
عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء عن مئات الآلاف في أميركا
اليوم 08:44
دي بروين بطل موقعة «قلب الطاولة»
الرياضة
دي بروين بطل موقعة «قلب الطاولة»
اليوم 08:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©