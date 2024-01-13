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فرنسا: أوكرانيا ستبقى «أولوية» بالنسبة لنا

زيلينسكي يستقبل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه
13 يناير 2024 23:28

تعهّد وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، اليوم السبت، بأن تبقى أوكرانيا «أولوية فرنسا». ووعد، خلال زيارة إلى كييف، بتقديم دعم ثابت لأوكرانيا «رغم زيادة الأزمات».
وقال سيجورنيه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا «لن نضعف، وعزيمتنا لم تُمس»، مشيراً إلى أن اختيار كييف وجهة لزيارته الرسمية الأولى يشكل في حد ذاته «رسالة إلى الأوكرانيين».
إلى ذلك، عقد سيجورنيه اجتماعاً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استمر ساعة من الوقت، بحسب ما ذكر الوفد المرافق له. وتطرّق المسؤولان إلى «الدور القيادي لفرنسا الرامي إلى جعل القمة (الأوروبية المنتظرة) مؤشراً جديداً إلى الدعم الأوروبي الموحّد لأوكرانيا».
وجدّد سيجورنيه التأكيد على أن «مستقبل أوكرانيا في صلب الاتحاد الأوروبي». ووعد بأن تبذل باريس «كل ما في وسعها» لتحصل كييف على حزمة مساعدات أوروبية بقيمة 50 مليار يورو، لا تزال عالقة بعد أن استخدمت المجر حق النقض.
وشكر الرئيس الأوكراني سيجورنيه على دعم فرنسا «المستمر لقوات الأمن والدفاع الأوكرانية»، ودورها في تعزيز العلاقات بين بلده والاتحاد الأوروبي.
وتعكس زيارة سيجورنيه استمرار التزام فرنسا بدعم أوكرانيا.

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