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احتجاجات في ألمانيا على حفل لحزب البديل اليميني

مسؤول ألماني يتحدث مع أعضاء من حزب البديل اليميني
13 يناير 2024 23:55

خرج محتجون إلى الشوارع في مدينة «دويسبورج» غربي ألمانيا، اليوم السبت، للاحتجاج على حفل يقيمه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي بمناسبة استقبال العام الجديد.
وسار متظاهرون عبر المدينة قبل تجمع مخطط له بالقرب من قاعة الفعاليات، وهو تجمع نظمته جهات عدة، بينها اتحاد النقابات الألماني. 
وظل الاحتجاج سلمياً حتى وقت مبكر من بعد الظهر، وفقاً لمتحدث باسم الشرطة. جاءت المسيرة في أعقاب احتجاجات في مدن ألمانية أخرى، أمس الجمعة، رداً على تقرير تناول تفاصيل اجتماع عقد مؤخراً بين أعضاء حزب البديل من أجل ألمانيا ومجموعة يمينية متطرفة سيئة السمعة تدعو إلى طرد المهاجرين، بما في ذلك أولئك الذين يحملون الجنسية الألمانية. 
وطالب المتظاهرون بحظر الحزب الذي شهد زيادة في تأييده خلال الأشهر الأخيرة. 
كان المئات تظاهروا، مساء أمس الجمعة، أمام مقر حزب البديل في مدينة هامبورج الواقعة شمال ألمانيا، وأشارت تقديرات الشرطة إلى أن مئات أيضاً تظاهروا في مدينة دوسلدورف للمناداة بحظر الحزب. 

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المصدر: د ب أ
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