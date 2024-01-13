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الصين وروسيا تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

رجل يقف على أنقاض منزل مدمر في رفح (أ ف ب)
14 يناير 2024 00:46

نيويورك (الاتحاد)

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طالبت الصين وروسيا بالعمل الفوري لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وحذرتا من أن الشرق الأوسط معرض لخطر الانزلاق إلى حرب شاملة.
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء أمس الأول، إن «نهج روسيا لم يتغير ونريد وقفاً فورياً لإطلاق النار»، مضيفاً أن «الوضع الكارثي في غزة يمكن رؤيته في آلاف الضحايا والأشخاص المدفونين تحت الأنقاض، والبنية التحتية المدنية المدمرة على نطاق واسع، والمليونين الذين اضطروا إلى الفرار للنجاة بحياتهم».
من جانبه، قال المندوب الصيني، تشانغ جون «إن ما يحدث في غزة وصمة عار»، مشدداً على ضرورة إعلان وقف إطلاق النار بأقصى سرعة.
وقال جون: «بعد مرور ما يقرب من 100 يوم على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، فقد أكثر من 23 ألف شخص في غزة وأكثر من 200 من موظفي الأمم المتحدة والصحفيين حياتهم».
وشدد السفير الصيني على وجوب اتخاذ جميع التدابير للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية، ويجب إعلان وقف إطلاق النار بأقصى سرعة.

الصين
روسيا
فلسطين
إسرائيل
غزة
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