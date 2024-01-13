الاتحاد الأوروبي: حان الوقت ليتحمل الجميع مسؤولياتهم لإنهاء حرب غزة

بروكسل (الاتحاد)

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الوقت قد حان ليتحمل الجميع مسؤولياتهم للضغط من أجل إنهاء الحرب على غزة، والعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ حل الدولتين. وشدد بوريل، في بيان صحفي، أمس، على أهمية وضع حد للوضع القائم في غزة، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال، لافتاً إلى الوضع الإنساني الكارثي المتزايد لأكثر من مليوني شخص بالقطاع.

وقال: «إن التوترات المتزايدة على الحدود اللبنانية، والهجمات في البحر الأحمر، تؤدي إلى تفاقم أخطار انتشار الصراع».

وأشار إلى نزوح 1.9 مليون فلسطيني، 85 بالمئة من سكان القطاع، قسرياً، نتيجة القتال المستمر والدمار الهائل الذي شهدته المنطقة.

وقال إن سكان غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية، محذراً من أن المجاعة والأوبئة تهدد حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين.

وأكمل بوريل: «إنه منذ السابع من أكتوبر، كانت هناك وجهات نظر متباينة داخل الاتحاد الأوروبي حول كيفية الرد على الصراع في غزة، وأدى ذلك إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي في المنطقة، ومنعنا من التأثير على الأحداث، على الرغم من أننا نتأثر بشكل مباشر في هذا الصراع وعواقبه».