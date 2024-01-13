مخاوف من فيضان مياه الصرف الصحي جراء الأمطار الغزيرة في غزة

غزة (الاتحاد)

تتزايد المخاوف من فيضان مياه الصرف الصحي في مدينة غزة، وذلك مع دخول المنخفض الجوي وتساقط الأمطار بغزارة على القطاع. وتعتبر بركة «الشيخ رضوان» أكبر مكان لتجميع مياه الأمطار في مدينة غزة، لكن تدمير خطوط الصرف الصحي الناقلة بسبب الحرب أدى إلى تسرب المياه العادمة إليها وتحويلها إلى «مكرهة صحية». ويخشى سكان مدينة غزة من فيضان مياه البركة وإغراق المنطقة بأكملها خاصة في ظل انعدام الإمكانيات لتجنب هذا السيناريو الكارثي.

وفي سياق آخر، قال المكتب الإعلامي في قطاع غزة، أمس، إن «الموت يتهدد نحو 800 ألف شخص في محافظتي غزة والشمال بسبب استمرار سياسة التجويع والتعطيش بحقهم».

وذكر المكتب، في بيان، أن «استمرار سياسية التعطيش والتجويع يهدد حياة نحو 800 ألف مواطن في محافظتي غزة والشمال بالموت».