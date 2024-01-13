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إيسلندا تخلي مدينة بسبب النشاط البركاني

حمم تتدفق من بركان في إيسلندا
14 يناير 2024 00:18

أمرت السلطات الإيسلندية، السبت، سكان مدينة جريندافيك بإخلائها بسبب تجدد النشاط البركاني في المنطقة.تقع المدينة التي تشتهر بصيد الأسماك، بالقرب من بركان نشط، في شبه جزيرة «ريكيانيس».
قالت الشرطة المحلية، في بيان «على جميع السكان، البالغ عددهم 4 آلاف نسمة، مغادرة جريندافيك بحلول مساء الاثنين، وسيحظر بعد ذلك البقاء في المدينة لمدة ثلاثة أسابيع». 
وأضافت الشرطة أنه وفقاً لتقييم المخاطر من قبل خبراء الدفاع المدني، لا تزال المنطقة القريبة من بركان نشط، مصنفة على أنها «منطقة خطرة» بعد الزلازل التي ضربتها في نوفمبر الماضي، فضلاً عن أن هناك خطراً متزايداً من وقوع انفجارات بركانية. 
كانت الشرطة قد أمرت، في وقت سابق، بإخلاء البلدة. وقد ثار «تويا»، وهو بركان ذو قمة مسطحة وجوانب شديدة الانحدار، في شهر ديسمبر الماضي، بعد أسابيع من النشاط البركاني.

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المصدر: د ب أ
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