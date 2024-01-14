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مع تنحي الملكة عن العرش..  ولي عهد الدنمارك يصبح العاهل الجديد

ملكة الدنمارك مارجريت
14 يناير 2024 09:06

تنتظر الدنمارك أن تشهد تغييرا كبيرا في نظامها الملكي، حيث ستتنحى اليوم الأحد الملكة مارجريت الثانية، التي خدمت بإخلاص لمدة 52 عاما، عن العرش . وسيخلف مارجريت، 83 عاما، أكبر أبنائها ولي العهد الأمير فريدريك، 55 عاما، في أول تنازل طوعي عن العرش منذ تسعة قرون تقريبا.

ومن المقرر أن تقام مراسم التنازل الرسمية في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) في كوبنهاجن. ومن المقرر أن توقع الملكة التي أمضت على العرش زمنا طويلا على إعلان التنحي خلال اجتماع مع الحكومة. وبعد التنازل، وفي الساعة الثالثة بعد الظهر (1400 بتوقيت جرينتش)، ستعلن رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن رسميا ولي العهد الأمير فريدريك ملكا جديدا من على شرفة قصر كريستيانسبورج.

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وسيحصل العاهل الجديد على لقب الملك فريدريك العاشر، ومن المتوقع أن يلقي خطابا للأمة. وكانت الملكة مارجريت قد فاجأت الدنماركيين بإعلانها في خطاب بمناسبة العام الجديد أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير، وأنها تعتزم تسليم العرش لابنها الأكبر.

جدير بالذكر أن هذا التاريخ يصادف مرور 52 عاما بالتمام على توليها عرش البلاد خلفا لوالدها الملك فريدريك التاسع بعد وفاته.

 

المصدر: وكالات
الدنمارك
ملكة الدنمارك
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