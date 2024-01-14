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رجال الإطفاء يكافحون لاحتواء حرائق غابات في أستراليا

حرائق غابات في أستراليا
14 يناير 2024 09:55

يكافح مئات من رجال الإطفاء لاحتواء حريق غابات خرج عن السيطرة بالقرب من بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية، مما دفع السلطات إلى مطالبة سكان المناطق الواقعة في مسار الحريق بالمغادرة.
وقالت سلطات الإطفاء إن أكثر من 25 حريق غابات مشتعل اليوم الأحد في الولاية المترامية الأطراف مع تعرض السكان في المناطق الريفية من جينجين وتشيترينج الواقعة على بعد حوالي 60 كيلومترا شمالي بيرث لخطر الحريق الذي ينتشر بسرعة.
وتواجه أستراليا موسم حرائق غابات شديد الخطورة بعد بدء ظاهرة النينو المناخية المرتبطة بظواهر متطرفة مثل حرائق الغابات والأعاصير والجفاف.
وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ بالولاية إن 240 من رجال الإطفاء يكافحون الحريق الذي وصل إلى مستوى الطوارئ وهو التصنيف الأعلى للخطر.
وقالت الإدارة على موقعها على الإنترنت في رسالة للسكان "إذا كان السبيل متاحا فارحلوا الآن إلى مكان أكثر أمانا".
واندلع الحريق أمس السبت وأتى على 417 هكتارا من‭ ‬الأدغال.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في البلاد اليوم الأحد تحذيرا من "خطر حرائق شديد" في بعض أجزاء ولاية أستراليا الغربية وسط استمرار التحذير الصادر أمس بشأن الموجة الحارة.
ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة القصوى في بيرث إلى 35 درجة مئوية أي أعلى بثلاث درجات من متوسط الحد الأقصى لشهر يناير في المدينة وفقا لبيانات من هيئة الأرصاد.

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المصدر: وكالات
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