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كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً

أرشيفية
14 يناير 2024 10:33

 قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قبالة ساحلها الشرقي.

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كوريا الشمالية
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