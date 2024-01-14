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الأخبار العالمية
كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً
أرشيفية
14 يناير 2024 10:33
قال الجيش الكوري الجنوبي اليوم الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا قبالة ساحلها الشرقي.
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