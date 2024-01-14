منظمة الصحة العالمية تعلن رسمياً خلو الرأس الأخضر من الملاريا

أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا خلو الرأس الأخضر من الملاريا. وحصل الأرخبيل الواقع في غرب أفريقيا والذي يتألف من تسع جزر على اعتماد منظمة الصحة العالمية رسميا خلال حفل أقيم الجمعة وحضره مدير المنظمة د. تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حسبما ذكر موقع "أفريكا نيوز".

وأعرب رئيس وزراء الرأس الأخضر يوليسيس كوريا إي سيلفا عن ترحيبه بهذا الإنجاز. وقال سيلفا "بالنسبة لبلد تمثل فيه السياحة النشاط الاقتصادي الرئيسي، فإن القضاء على الملاريا يزيل القيود المفروضة على التنقل، ويعزز الثقة الصحية".

وهذا الإنجاز التاريخي يجعل الرأس الأخضر الدولة الثالثة فقط في القارة الأفريقية التي تقضي على مرض الملاريا، بعد موريشيوس والجزائر. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة بشكل غير متناسب من عبء مرض الملاريا في العالم. وفي عام 2022، كانت المنطقة موطنا لـ 94% من حالات الملاريا (233 مليون حالة) و95% (580 ألفا) من الوفيات الناجمة عن الملاريا.