الإثنين 15 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

منظمة الصحة العالمية تعلن رسمياً خلو الرأس الأخضر من الملاريا

«الصحة العالمية»
14 يناير 2024 12:55

أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا خلو الرأس الأخضر من الملاريا. وحصل الأرخبيل الواقع في غرب أفريقيا والذي يتألف من تسع جزر على اعتماد منظمة الصحة العالمية رسميا خلال حفل أقيم الجمعة وحضره مدير المنظمة د. تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حسبما ذكر موقع "أفريكا نيوز".

وأعرب رئيس وزراء الرأس الأخضر يوليسيس كوريا إي سيلفا عن ترحيبه بهذا الإنجاز. وقال سيلفا "بالنسبة لبلد تمثل فيه السياحة النشاط الاقتصادي الرئيسي، فإن القضاء على الملاريا يزيل القيود المفروضة على التنقل، ويعزز الثقة الصحية".

أخبار ذات صلة
«الصحة العالمية» تحذر من تهديدات مستمرة من كوفيد
مستشفى الشفاء في غزة يستأنف العمل جزئياً

وهذا الإنجاز التاريخي يجعل الرأس الأخضر الدولة الثالثة فقط في القارة الأفريقية التي تقضي على مرض الملاريا، بعد موريشيوس والجزائر. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أفريقيا تتحمل نسبة كبيرة بشكل غير متناسب من عبء مرض الملاريا في العالم. وفي عام 2022، كانت المنطقة موطنا لـ 94% من حالات الملاريا (233 مليون حالة) و95% (580 ألفا) من الوفيات الناجمة عن الملاريا.

المصدر: وكالات
الملاريا
منظمة الصحة العالمية
الرأس الأخضر
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
إطلاق خدمة تسجيل الإجازات المرضية رقمياً لموظفي هيئة نقل عجمان
علوم الدار
إطلاق خدمة تسجيل الإجازات المرضية رقمياً لموظفي هيئة نقل عجمان
اليوم 15:29
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 15:16
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
علوم الدار
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
اليوم 15:13
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اقتصاد
«غرفة الشارقة» تناقش تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع تركيا
اليوم 15:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©