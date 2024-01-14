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تجدد الثوران البركاني في أيسلندا

يظهر الدخان المتصاعد والحمم البركانية المتدفقة
14 يناير 2024 15:42

تجدد الثوران البركاني في جنوب غرب أيسلندا، مع انطلاق تدفقات الحمم البركانية للمرة الخامسة منذ عودة النشاط البركاني في المنطقة في عام 2020 بعد أن ظل خامدا لنحو 800 عام.

وارتفعت الصهارة إلى السطح في الساعة 57:7 صباح اليوم الأحد في شبه جزيرة ريكيانيس قرب المكان الذي وقع فيه ثوران بركاني استمر ثلاثة أيام في ديسمبر الماضي، على بعد نحو 40 كيلومترا (25 ميلا) من عاصمة البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، في بيان، نقلا عن صور التقطتها طائرة مراقبة تابعة لخفر السواحل، إن الحمم البركانية تثور على جانبي حاجز يجري بناؤه لحماية بلدة جريندافيك القريبة التي تشتهر بصيد الأسماك.

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وقالت المتحدثة باسم إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ في أيسلندا، هيورديس جودموندسدوتير، إنه وقبل ثوران البركان، تم إخلاء البلدة اليوم الأحد من جميع السكان الذين عادوا منذ عملية إجلاء سابقة في نوفمبر الماضي، حيث تشكل الأحداث خطرا على البنية التحتية في جريندافيك.

وأضافت المتحدثة أنه لا توجد أرواح في خطر. وقالت جودموندسدوتير "يمكن أن تتدفق الحمم البركانية لتغطي جزءا من جريندافيك". وأضافت جودموندسدوتير "لا نتوقع أن تغطي الحمم البركانية البلدة بأكملها، لكن جزءا منها على الأقل معرض للخطر".

وكانت الشرطة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء البلدة التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 4000 نسمة، والواقعة في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب الجزيرة. وقد ثار تويا، وهو بركان ذو قمة مسطحة وجوانب شديدة الانحدار، في ديسمبر الماضي، بعد أسابيع من النشاط البركاني.

المصدر: وكالات
ثوران بركان
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أيسلندا
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