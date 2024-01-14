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وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا

وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سون هوي في حديث مع نظيرها الروسي لافروف (أرشيفية)
14 يناير 2024 17:00

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، إن وزيرة الخارجية تشوي سون هوي ستزور روسيا من الاثنين إلى الأربعاء.
وزار مسؤولون روس كبار، من بينهم وزيرا الدفاع والخارجية، كوريا الشمالية العام الماضي.
وذكرت الوكالة أن "تشوي سون هوي، وزيرة خارجية جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ستقوم بزيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية في الفترة من 15 إلى 17 يناير بدعوة من وزير خارجيتها سيرغي لافروف".
ونفت موسكو وبيونغ يانغ عقد أي صفقات أسلحة لكنهما تعهدتا العام الماضي بتعميق العلاقات العسكرية.
تأتي الزيارة فيما تواصل كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ. وكان آخرها ما ذكرته كوريا الجنوبية من إطلاق صاروخ متوسط المدى، اليوم الأحد، قبالة ساحلها الشرقي.
وذكر خفر السواحل الياباني أن مقذوفا، يعتقد أنه الصاروخ الكوري الشمالي، سقط بالفعل، مضيفا أنه قد يكون صاروخا باليستيا. وقالت هيئة البث اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وفي نوفمبر الماضي، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح محركات جديدة تعمل بالوقود الصلب مصممة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى.
وقال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ اليوم الأحد من منطقة بيونغ يانغ، مضيفا أن سول تجري تحليلا حول الصاروخ بالتنسيق مع الولايات المتحدة واليابان.وأعاد الجنود الكوريون الشماليون الأسلحة الثقيلة إلى المنطقة منزوعة السلاح حول الحدود بين الشمال والجنوب وأعادوا مواقع الحراسة التي هدمها البلدان، وذلك بعدما علقت سول جزءا من اتفاق عسكري أبرم عام 2018 احتجاجا على إطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا لأغراض التجسس.

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المصدر: وكالات
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