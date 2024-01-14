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بدء محادثات بشأن «صيغة السلام» الأوكرانية

بدء محادثات بشأن «صيغة السلام» الأوكرانية
14 يناير 2024 17:24

بدأ، اليوم الأحد، مؤتمر مع ممثلين عن 80 دولة تقريباً في منتجع دافوس في سويسرا لمناقشة مستقبل أوكرانيا بعد مرور ما يقرب من عامين على الأزمة الأوكرانية الحالية. وخلال المؤتمر، طرحت كييف على مستشاري الأمن القومي من دول من شتى أنحاء العالم «صيغة السلام» التي اقترحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإنهاء الأزمة الحالية.
يعقد هذا الحدث قبل بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم غد الاثنين. 
تنص خطة زيلينسكي، المكونة من 10 نقاط، والتي تم تقديمها لأول مرة في أواخر عام 2022، على بنود منها دفع تعويضات وتقديم ضمانات أمنية. 
وكتب أندريه يرماك، مدير المكتب الرئاسي الأوكراني، في مقال لصحيفة «نويه تسورشر تسايتونج» السويسرية: «يظل تصميمنا حازماً فيما يتعلق بحماية حرياتنا».

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يدير يرماك المؤتمر بالتعاون مع وزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس. وتابع مدير المكتب الرئاسي لكييف: «لا يمكن تخويف أوكرانيا من خلال القصف».
وأشار إلى أن صيغة السلام ليست قائمة أمنيات، ولكنها اقتراح تفصيلي، مؤكداً أن هذا الاقتراح «سيحصل على شرعية هائلة من خلال المشاركة الفعالة لكثير من الدول». 
وقال يرماك: إن هناك مشاركين من 18 دولة آسيوية و12 دولة أفريقية وست من دول أميركا الجنوبية.
وأضاف يرماك، على حسابه على تطبيق تلغرام: «دول من جنوب العالم تشارك بشكل متزايد في عملنا».
وقالت سويسرا، التي تستضيف مؤتمر السلام الأوكراني والمنتدى دافوس، إن المحادثات تهدف إلى وضع لمسات نهائية على مبادئ «من أجل سلام عادل ودائم في أوكرانيا» على مستوى مستشاري الأمن القومي. وذكرت، في بيان الأسبوع الماضي، أن تلك المبادئ يجب أن تشكل أساساً للمراحل المقبلة من عملية السلام.

المصدر: وكالات
السلام
أوكرانيا
دافوس
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