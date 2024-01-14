البابا فرنسيس: الحرب في حد ذاتها جريمة ضد الإنسانية

قال البابا فرنسيس، اليوم الأحد، إن الحرب في حد ذاتها «جريمة ضد الإنسانية»، مكرراً دعوته للسلام في العالم.

وذكر البابا، بعد صلاة أسبوعية: «دعونا لا ننسى هذا... الناس بحاجة إلى السلام، العالم بحاجة إلى السلام».

وحث الناس، خلال الصلاة، على عدم نسيان المعاناة بسبب «قسوة الحرب» في عدة أنحاء من العالم.

وقال البابا فرنسيس: «دعونا نصلي بأن يفكر أولئك الذين لديهم سلطة على هذه الصراعات في حقيقة أن الحرب ليست هي السبيل لحلها، لأنها تزرع الموت بين المدنيين وتدمر المدن والبنية التحتية».

كان البابا دان، الأسبوع الماضي، «جرائم الحرب» التي ترتكب ضد المدنيين في النزاعات، رافضاً فكرة «الأضرار الجانبية».

وأضاف: «يجب ألا ننسى أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي هي جرائم حرب»، داعياً إلى «زيادة التزام المجتمع الدولي بحماية القانون الإنساني وتنفيذه».

وتابع البابا: «ربما لا ندرك أن الضحايا المدنيين ليسوا أضراراً جانبية، إنهم رجال ونساء لهم أسماء يفقدون حياتهم».