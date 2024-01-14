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المستشار الألماني يشارك في مظاهرة تنديداً باليمين المتطرف

المستشار الألماني ووزيرة الخارجية يشاركان في احتجاجات ضد اليمين المتطرف
14 يناير 2024 20:18

شارك المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، في مظاهرة حاشدة ضد اليمين المتطرف.
كما شاركت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في هذا التجمع الاحتجاجي الذي نظم في مدينة بوتسدام وضم آلاف الأشخاص.
من جهة أخرى، خرجت مظاهرات في العاصمة الألمانية تنديداً باليمين المتطرف.
وتظاهر آلاف الأشخاص أمام بوابة «براندنبورج» الشهيرة في العاصمة الألمانية برلين. 

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  • مظاهرة أمام بوابة براندنبورج
    مظاهرة أمام بوابة براندنبورج

وبحسب متحدثة باسم الشرطة، فقد شارك في المظاهرة «عدة آلاف» من الأشخاص بعد ظهر اليوم. 
من جانبها، قدرت متحدثة باسم مجموعة «أيام جمع من أجل المستقبل» المعنية بحماية المناخ، والتي دعت أيضاً إلى تنظيم المظاهرة، عدد المشاركين بـ 25 ألف شخص. 
وأفادت الشرطة بعدم وقوع حوادث، وكُتِب على بعض اللافتات عبارات مثل «حزب البديل ليس بديلاً». 
ومن المتوقع أن يشارك سياسيون بارزون من حزب اليسار في هذه المظاهرة التي تحمل شعار «الدفاع عن الديمقراطية». 
وألقت ناشطة المناخ لويزه نويباور كلمة في المظاهرة. 

المصدر: وكالات
أولاف شولتس
اليمين المتطرف
مظاهرات
احتجاجات
حزب البديل من أجل ألمانيا
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