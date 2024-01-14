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بعد اتفاق أمني بريطانيا.. زيلينيسكي يأمل في المزيد مع دول أخرى

زيلينيسكي وسوناك يوقعان اتفاقا أمنيا بين أوكرانيا وبريطانيا
14 يناير 2024 21:20

بعد توقيع اتفاق أمني مع بريطانيا، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، عن أمله في إبرام اتفاقات مماثلة مع دول أخرى. 
وكتب زيلينسكي، عبر موقع «فيسبوك»: «سنواصل العمل مع شركاء آخرين لضمان تطوير أمننا. نحن نجعل أوكرانيا أقوى خطوة بخطوة». 
وكتب الرئيس الأوكراني أن الاتفاق مع بريطانيا يمنح أوكرانيا الأمن بينما تدافع عن نفسها، مضيفا أنه في الوقت نفسه، «يضع الأساس لمواقع أمنية قوية حتى تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي». 
وقع الاتفاق مع المملكة المتحدة يوم الجمعة خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف. 
ينص الاتفاق على أن لندن لن تدعم أوكرانيا الآن فحسب، بل أيضا في نزاعات مستقبلية. ويتضمن ذلك الدعم مساعدة عسكرية سريعة وطويلة الأجل، وليس نشر جنود بريطانيين. 
وتحصل أوكرانيا، منذ بدء أزمتها الحالية في فبراير 2022، على دعم عسكري واقتصادي من الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي. 

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المصدر: د ب أ
فولوديمير زيلينسكي
اتفاق أمني
بريطانيا
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