الإثنين 15 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باريس وبرلين تدليان بتصريحات بشأن دعم أوكرانيا

بيربوك في موتمر صحفي مع نظيرها الفرنسي سيجورنيه
14 يناير 2024 21:37

كرر وزير الخارجية الفرنسي الجديد ونظيرته الألمانية، اليوم الأحد، عزم بلديهما على دعم أوكرانيا "ما دام ذلك ضروريا" في أزمتها الحالية.
وصرح ستيفان سيجورنيه للصحافيين، خلال زيارته الأولى إلى برلين بعد توليه حقيبة الخارجية "نحن على توافق تام" للقول "إن علينا دعم الأوكرانيين ما دام ذلك ضروريا".
وأضاف الوزير، الذي زار كييف أمس السبت "هذا يعني أن علينا تنظيم عناصر مبادرة منسقة على الصعيد الأوروبي" محورها "الدفاع عن قيمنا ومصالحنا".
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك وجوب البقاء "إلى جانب أوكرانيا ما دام ذلك ضروريا".
يأتي الموقف الفرنسي-الألماني المشترك في وقت تبدي كييف قلقها حيال تردد حلفائها الأوروبيين والأميركيين في منحها مزيدا من المساعدات العسكرية.
وحاول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة أن يعبئ حلفاءه مجددا.

أخبار ذات صلة
جزيرة ريونيون الفرنسية تتأهب لإعصار مداري
«دافوس» يبحث «صيغة السلام» الأوكرانية
المصدر: وكالات
فرنسا
ألمانيا
أنالينا بيربوك
ستيفان سيجورنيه
دعم عسكري
أوكرانيا
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
جوران يحارب «مشاكل الدفاع والهجوم» في الوحدة
الرياضة
جوران يحارب «مشاكل الدفاع والهجوم» في الوحدة
اليوم 15:30
إطلاق خدمة تسجيل الإجازات المرضية رقمياً لموظفي هيئة نقل عجمان
علوم الدار
إطلاق خدمة تسجيل الإجازات المرضية رقمياً لموظفي هيئة نقل عجمان
اليوم 15:29
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
علوم الدار
شرطة أبوظبي تستقبل الدفعة الـ20 من مجندي الخدمة الوطنية
اليوم 15:16
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
علوم الدار
حاكم الشارقة يتفقد سير العمل في إنشاء خزان مياه المُدينه
اليوم 15:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©