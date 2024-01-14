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صور.. حمم بركانية تشعل النار في بلدة قرب عاصمة إيسلندا

صور.. حمم بركانية تشعل النار في بلدة قرب عاصمة إيسلندا
14 يناير 2024 22:58

وصلت الحمم البركانية، اليوم الأحد، إلى بلدة في إيسلندا، مما أدى إلى اشتعال النار في منزلين على الأقل.
 وأظهرت صورة جوية من محطة (آر.يو.في) التلفزيونية الإيسلندية منزلين على الأقل اشتعلت فيهما النيران بسبب الحمم الحمراء المتوهجة. 

يُعتقد أن الصخور المنصهرة، التي وصلت الآن إلى بلدة «جريندافيك» الساحلية، جاءت من شق ثان في الأرض انفتح بالقرب من المدينة أكثر من موقع الثوران الأصلي.
تقع البلدة على بعد حوالي 40 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

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وأخليت البلدة، التي يبلغ عدد سكانها أربعة آلاف نسمة، في الليلة التي سبقت بدء ثوران البركان صباح اليوم الأحد. 
وقال جودني يوهانسون الرئيس الإيسلندي، على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن حياة البشر ليست في خطر، ولكن البنية التحتية المحلية قد تكون كذلك. 

كانت «جريندافيك» قد تعرضت بالفعل لثوران بركاني في المنطقة في منتصف ديسمبر الماضي. 

المصدر: د ب أ
إيسلندا
حريق
بلدة
حمم بركانية
بركان
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