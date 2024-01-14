باكستان.. مقتل 5 جنود بانفجار إرهابي

إسلام آباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، مقتل 5 من جنوده على الأقل في انفجار آليتهم خلال اشتباكات مع إرهابيين في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. ووقعت الاشتباكات في بلدة «بوليدا» بمنطقة «كيش» بإقليم بلوشستان.

وأكد الجيش في بيان، عزم قوات الأمن على مواصلة عمليات التمشيط ضد العناصر الإرهابية، لتطهير الإقليم من الإرهاب. كما أعلن أن «الإرهابيين فجروا عبوة ناسفة عند مرور سيارة لقوات الأمن»، موضحاً أن «تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار جرى». وأوضح البيان، أن الاشتباكات وقعت في وقت متأخر من الليلة الماضية عندما شنت مجموعة من الإرهابيين هجوماً على سيارة لقوات الأمن، ما أدى إلى مقتل خمسة جنود، وفي المقابل ردت قوات الأمن على المهاجمين، وأسقطت ثلاثة قتلى في صفوفهم. وتواجه باكستان البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة وتنظم انتخابات تشريعية في الثامن من فبراير، أزمات أمنية واقتصادية، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.