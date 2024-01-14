ثوران 3 براكين بإندونيسيا وأيسلندا واليابان

عواصم (وكالات)

تجدد الثوران البركاني في كل من إندونيسيا، وأيسلندا، واليابان، أمس، ما دفع السلطات إلى إجلاء السكان مع احتمالية تدفق حمم بركانية في الأنهار والوديان.

وتفصيلاً، ذكرت الوكالة الجيولوجية في إندونيسيا أن بركان ميرابي ثار، أمس، وأطلق رماداً لارتفاع وصل إلى 1300 متر من فوهته وذلك بعد 6 أسابيع من الثوران السابق الذي أسقط قتلى. وأضافت الوكالة أن البركان الذي يقع في جزيرة سومطرة الغربية ثار مرتين على الأقل، أمس، وحثت على إجلاء السكان في نطاق 4.5 كيلومتر من مركز الثوران مع احتمالية تدفق حمم بركانية في الأنهار والوديان.

وقالت الوكالة «في حالة بدء الرماد في الانهمار كالأمطار من السماء، ننصح السكان باستخدام كمامات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي».

وفي أيسلندا، تجدد الثوران البركاني في جنوب غرب البلاد، مع انطلاق تدفقات الحمم البركانية للمرة الخامسة منذ عودة النشاط البركاني في المنطقة في عام 2020 بعد أن ظل خامدا لنحو 800 عام.

وارتفعت الصهارة إلى السطح صباح أمس، في شبه جزيرة ريكيانيس قرب المكان الذي وقع فيه ثوران بركاني استمر ثلاثة أيام في ديسمبر الماضي، على بعد نحو 40 كيلومتراً من عاصمة البلاد.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا، في بيان، نقلاً عن صور التقطتها طائرة مراقبة تابعة لخفر السواحل، إن الحمم البركانية تثور على جانبي حاجز يجري بناؤه لحماية بلدة جريندافيك القريبة التي تشتهر بصيد الأسماك.

وكانت الشرطة قد أمرت في وقت سابق بإخلاء البلدة التي يبلغ تعدادها السكاني نحو 4000 نسمة، والواقعة في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب الجزيرة.

وفي اليابان، ثار بركان في جزيرة بجنوب غربي البلاد، في وقت مبكر، أمس، فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفقاً لما أفادت به وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن وكالة الأرصاد الجوية أن البركان ثار في جبل أوتاكي في جزيرة سوانوز بمحافظة كاجوشيما.