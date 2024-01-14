لبنان أضرار بالغة جراء فيضان النهر الكبير

بيروت (وكالات)

أفادت وسائل أعلام لبنانية، أمس، بحدوث أضرار بالغة جراء فيضان النهر الكبير في شمال البلاد. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن عملية إنقاذ الأهالي من فيضان النهر الكبير في بلدات السماقية وحكر الضهري والعريضة والشيخ زناد والكنيسة في قضاء عكار بشمال البلاد، ما زالت متواصلة من قبل مغاوير البحر في الجيش والدفاع المدني والبلديات، وهي ما زالت مستمرة.

وقال رئيس بلدية السماقية السابق بلال شمعة، إنه منذ اللحظة الأولى للفيضانات التي سببها نهرا الكبير والأسطوان، والجهود منصبة على إنقاذ الأهالي الذين حوصروا في منازلهم. وأشار إلى التمكن، بمساعدة مغاوير البحر والدفاع المدني والصليب الأحمر من تأمين المساعدات للأهالي والعمل على إجلائهم من المنازل، وكذلك خيم النازحين السوريين، لافتاً إلى تأمين قاعات المساجد ومنازل لإيوائهم.

وكشف شمعة عن «أضرار بالغة بمحتويات المنازل والمواسم الزراعية التي منيت بخسائر فادحة». ويشهد لبنان، منخفضاً جوياً مصحوباً بأمطار فيضانية منذ مطلع الأسبوع، بلغ ذروته اليومين الماضيين. وأدت العاصفة المطرية، إلى غرق العديد من الشوارع والأحياء السكنية، ولاسيما شمال البلاد، بالسيول التي تشكلت نتيجة فيضانات لمجاري الأنهار وقنوات تصريف المياه التي ما عادت تستوعب كمية المتساقطات الغزيرة التي انهمرت في فترات زمنية قصيرة ومتلاحقة.