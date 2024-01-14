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برلمان العراق يخفق في انتخاب رئيسه الجديد

أرشيفية
15 يناير 2024 01:05

هدى جاسم (بغداد)

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رفع مجلس النواب العراقي أمس، جلسة انتخاب بديل لمحمد الحلبوسي رئيس البرلمان الملغاة عضويته بأمر المحكمة الاتحادية. وعقدت الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي بحضور 232 نائباً، بعد تأخير امتد لعدة ساعات بعد انتهاء الجولة الأولى مساء أمس الأول. وتسببت مشاجرة بين النواب إلى رفع الجلسة، بحسب مصادر برلمانية. 
وانتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، في وقت سابق من يوم أمس الأول، بتقدم شعلان الكريم بـ152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً.
وبدأ مجلس النواب، عصر السبت الماضي، عملية التصويت لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بديل عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.
وبلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، 5 نواب وهم كل من: محمود المشهداني، سالم العيساوي، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار، فيما انسحب المرشح السادس عبد الرحيم الشمري قبيل انعقاد الجلسة.
ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة لانتخاب رئيساً جديداً له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.

العراق
مجلس النواب العراقي
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