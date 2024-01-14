الصومال.. جهود مكثفة في مواجهة التنظيمات الإرهابية

أحمد شعبان (القاهرة، مقديشو)

يشهد الصومال عمليات إرهابية متنوعة، حيث تم تنفيذ 7 عمليات خلال ديسمبر الماضي، أدت إلى مقتل وإصابة 30 شخصاً، رغم نجاح الجيش في قتل العشرات من حركة «الشباب» في الأسبوع الأخير من العام الماضي. وكشف مؤشّر الإرهاب العالمي لعام 2023، عن أن الجيش الصومالي حقق نجاحات في طرد «الشباب» من المناطق الرئيسية للحركة، منها محافظة مدغ بولاية غلمدغ، بالإضافة إلى أن استكمال بعثة الاتحاد الإفريقي «أتميس» انسحابها في 2024، شهادة على التقدّم الذي أحرزه الصومال في مكافحة الإرهاب.

وقال المحلل السياسي الصومالي الدكتور ياسين سعيد، إن استكمال انسحاب بعثة قوات الاتحاد الأفريقي «أتميس» في عام 2024؛ يشكل تحدياً كبيراً للدولة الصومالية فيما يتعلق بمواجهة «حركة الشباب»، إذ من المحتمل أن تسعى الحركة للاستفادة من الفراغ الأمني والتوترات الإقليمية لتعزيز نفوذها. وأوضح ياسين، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك تحديات وتهديدات إقليمية يتعرض لها الصومال، ومحاولات للتدخل في شؤونه الداخلية، ما يعزز قدرة الحركة الإرهابية على جذب دعم وتأييد خارجي، مشدداً على ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية الإقليمية والاتحاد الأفريقي لدعم الصومال ووحدة أراضيه وتطبيق القانون الدولي. وذكر أنه لتعويض انسحاب القوات الأفريقية من الصومال؛ يجب تعزيز القدرات الأمنية الوطنية وتحسين التنظيم الحكومي، والتنمية المستدامة، وخلق فرص اقتصادية لتحسين ظروف الحياة، بجانب الشفافية ومكافحة الفساد لاستعادة الثقة بين الحكومة والشعب.

ولفت ياسين إلى ضرورة دعم الصومال بالمساعدات الإنسانية والمعلومات الاستخباراتية وتسليح الجيش، وتوحيد جهود مواجهة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، آخذاً في الاعتبار أهمية أن تقوم الحكومة الصومالية بتكثيف الجهود الأمنية وتحسين التعاون الإقليمي، ومعالجة جذور الاضطرابات، بما في ذلك التوترات القبلية والسياسية، حتى يتسنى التعامل مع احتمالات تزايد قوة «الشباب» الإرهابية.

من جانبه، يقول نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي السفير صلاح حليمة، إن جهود مكافحة الإرهاب في الصومال مستمرة وتحقق نجاحات كبيرة، وهناك رد فعل من جانب «حركة الشاب» للتصدي لعمليات الجيش الصومالي.

وأوضح حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الصومالي ضد الإرهاب حصرت «الشباب» في الجنوب، ولم يعد للحركة وجود في العاصمة أو أماكن أخرى، وإنما عمليات محدودة للغاية حتى يثبت التنظيم أنه مازال موجوداً.

وأشار إلى أن كفاءة الجيش الصومالي قد ارتفعت في مكافحة التنظيمات الإرهابية، وأصبحت لديه إمكانية للتصدي لما تبقى من عناصر الحركة بعد استكمال انسحاب «أتميس» هذا العام، خاصة بعد قرار مجلس الأمن الدولي رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ 30 عاماً، بالإضافة إلى الدعم السياسي الإقليمي والدولية للجيش والحكومة.

ولفت حليمة إلى أن القضاء على «الشباب» بصورة نهائية؛ يتم تدريجياً وقد يستغرق وقتاً، وسوف يشهد عام 2024 المزيد من حصار الحركة ونشاطها الإرهابي، وربما تكون هناك فرصة لمعالجة قضية الأمن في منطقة البحر الأحمر.