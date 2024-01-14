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«الرئاسي اليمني»: استعادة المؤسسات تضمن الاستقرار

رشاد العليمي خلال استقبال سفيرة المملكة المتحدة (من المصدر)
15 يناير 2024 01:06

عدن (الاتحاد)

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أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية باعتبارها الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره، وتنميته، وسلامة أراضيه، وعودته إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي، بدلاً من جلب المزيد من الدمار والخراب إلى بلدنا، ومياهنا الإقليمية.
جاء ذلك خلال استقبال رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أمس، سفيرة المملكة المتحدة، عبده شريف.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية بما في ذلك مساعي الأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج الجهود الدولية، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثي.
واستعرض اللقاء مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الإصلاحات في مختلف المجالات.
كما بحث أحمد بن مبارك وزير الخارجية، مع سفيرة بريطانيا لدى اليمن، تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.
من جانبها جددت السفيرة البريطانية موقف بلادها الداعم لأمن واستقرار اليمن واستعرضت موقف بلادها تجاه حرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأمس الأول، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في بيان صحفي، عن قلقة من الوضع الإقليمي المتزعزع مع تزايد هجمات جماعة الحوثي على الملاحة الدولية، وما تلاه من ضربات أميركية بريطانية على مواقع عسكرية للحوثيين. 
كما دعا إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع في اليمن أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، معبراً عن قلقه من أن يؤدي هذا الوضع المتدهور إلى تأثير سلبي على جهود السلام في اليمن والاستقرار في المنطقة.
وقال، إن هناك حاجة لصون التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام، بما في ذلك الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف مؤخراً والمناقشات الجارية حول خريطة الطريق الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف عملية سياسية برعاية أممية.
وسجلت نهاية العام الماضي، وبداية العام الحالي موجة هجمات شنها الحوثيون على سفن تجارية في محيط مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 18 ديسمبر 2023، تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، بمبادرة أطلقتها بهدف التصدي لتلك الهجمات الحوثية التي تستهدف السفن التجارية عبر البحر الأحمر.

مجلس القيادة الرئاسي اليمني
اليمن
رشاد العليمي
المملكة المتحدة
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